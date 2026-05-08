Internazionali d'Italia, buona la prima per Musetti: batte Mpetshi Perricard e accede al terzo turno

È vincente il debutto al Foro Italico di Lorenzo Musetti , che sotto le luci del Campo Centrale ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-4 il francese Giovanni Mpetshi Perricard . Prestazione autorevole da parte dell'ottava testa di serie del torneo, capace di far valere il proprio status e deliziare gli spettatori rimasti fino a tardi (era passata la mezzanotte al momento del match point) con una serie di colpi spettacolari. Decima vittoria in carriera agli Internazionali d'Italia e terzo turno raggiunto a Roma da Musetti , il quale attende ora un avversario molto insidioso. Si tratta dell'argentino Francisco Cerundolo , 24^ testa di serie, che all'esordio ha travolto il cileno Alejandro Tabilo con un netto 6-0 6-2. Lorenzo è in svantaggio per 2-1 nei precedenti, ma potrà senz'altro giocarsi le sue carte.

La cronaca del match

Il primo set si è deciso a cavallo tra il quinto e il sesto gioco. Il primo allungo ha portato la firma di Musetti, capace di strappare la battuta al francese e issarsi sul 3-2. Tuttavia ha faticato per consolidare il break perché l'avversario si è procurato due chance per ricucire immediatamente lo strappo, costringendolo a un game da 14 punti. Uscito indenne da quello, Lorenzo ha poi chiuso il set per 6-4. L'avvio di seconda frazione è stato invece un assolo del carrarino, il quale ha sfoderato vincenti da ogni dove e, dopo aver mancato due palle break nel game inaugurale, ha ottenuto il break - addirittura a zero - nel terzo gioco. Il contro break del francese è stato tuttavia immediato e l'equilibrio ha regnato nuovamente. Fatto sta che Musetti è tornato ancora all'attacco e, grazie al break (stavolta decisivo) nel settimo game, ha scritto la parola fine all'incontro.

Bene anche Darderi

Vince anche l'altro azzurro Luciano Darderi che si sbarazza in due set di Yannik Hanfmann con un doppio 6-4, stesso punteggio di Musetti. Al terzo turno Darderi giocherà contro l'americano Tommy Paul.