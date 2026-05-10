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Musetti-Ruud, ottavi Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il carrarino ha domato in due set Cerundolo, proseguendo così il suo cammino al Foro Italico: se la vedrà ora contro uno specialista del rosso come il norvegese
2 min
TagsLorenzo MusettiInternazionali d'ItaliaCasper Ruud

Per la quarta volta in carriera, Lorenzo Musetti ha raggiunto gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il carrarino, ottava testa di serie del torneo, ha superato con il punteggio di 7-6 6-4 l'argentino Francisco Cerundolo al termine di una battaglia di oltre due ore. Negli ottavi sfiderà un altro giocatore che se la cava particolarmente bene sul rosso: il norvegese Casper Ruud, reduce dal successo in due set ai danni di Jiri Lehecka. Musetti potrà dire la sua ma solo a patto che recuperi per il match: nella sfida contro Cerundolo è infatti apparso in difficoltà fisicamente e lui stesso ha ammesso a fine partita di non essere al 100%.

Musetti-Ruud, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e Ruud, valida per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, è in programma martedì 12 maggio sul Campo Centrale con orario ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Ruud

Il norvegese è avanti 2-1 nei confronti diretti e ha vinto i due disputati su terra battuta: a Roma nel 2019 (a livello di qualificazioni) e a Bastad nel 2023. Lorenzo si è invece imposto nel 2022 sul cemento indoor di Parigi.

Dove vedere la partita in tv

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Inoltre, ogni giorno viene trasmesso un match in chiaro su TV8.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

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