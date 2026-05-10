Musetti lancia l'allarme dopo la vittoria su Cerundolo: "Ero in dubbio se..."
Non è stata una giornata facile per Lorenzo Musetti, che si è qualificato per gli ottavi degli Internazionali d'Italia grazie al successo per 7-6 6-4 ai danni di Francisco Cerundolo ma ha anche dovuto fare i conti con un risentimento muscolare alla coscia destra. Dopo il match point, il carrarino è scoppiato in un pianto liberatorio - "Ma sono lacrime di gioia" ha tranquillizzato - e in occasione dell'intervista post-match ha rivelato che fisicamente non stava bene: "Ho giocato solo di braccio perché le gambe erano finite. Ora devo pensare a recuperare per la prossima partita". Sulla sua strada Musetti troverà ora il norvegese Casper Ruud, un avversario davvero insidioso sulla terra rossa e contro il quale sarà fondamentale essere in buona forma fisica per avere delle chance.
La rivelazione di Musetti: "Non ero sicuro di..."
Di tempo per recuperare ce n'è, tuttavia il punto di partenza non è dei migliori. Basti pensare che Lorenzo ha raccontato che non era neppure sicuro di scendere in campo contro Cerundolo: "In mattinata avevo dei dubbi se giocare o meno vista la condizione fisica attuale. Ho scavato dentro per cercare di portare a casa questo incontro". Analizzando poi il successo, maturato dopo oltre due ore di gioco, il carrarino ha detto: "È stata una partita difficile e sofferta, soprattutto su una superficie come la terra battuta e contro un avversario come Francisco: negli ultimi due confronti avevo fatto davvero fatica. Oggi sono però riuscito a metterlo in una situazione di svantaggio".