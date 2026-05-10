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Arnaldi si arrende al baby fenomeno Jodar ma che battaglia agli Internazionali!
Il tennista ligure comincia male ma poi si riprende e porta il campioncino spagnolo al terzo set
Nuova importante affermazione per il baby-fenomeno del tennis iberico Rafael Jodar, che supera in tre set l'italiano Matteo Arnaldi e si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico, a Roma. Lo spagnolo, che sale virtualmente al 30esimo posto del ranking Atp, si impone 6-1 4-6 6-3 sull'azzurro, e al prossimo turno affronterà lo statunitense Learner Tien.
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