Internazionali d’Italia di Tennis, spirometrie gratuite per gli appassionati

Giovedì 14 maggio, la SIP-IRS, predisporrà all’interno del Fan Village del Foro Italico due postazioni spirometriche e metterà a disposizione i propri esperti per svolgere attività di screening. L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri “Salute in evidenza. La scienza che parla ai cittadini” promossi dal Ministero della Salute.

Come spiegato dalla prof.ssa Paola Rogliani, presidente della SIP-IRS, “La spirometria è un esame semplice e non invasivo che permette di valutare come funzionano i nostri polmoni, misurando quanta aria respiriamo e con quale efficacia, offrendo un’indicazione chiara dello stato di salute dell’apparato respiratorio. È uno strumento fondamentale di prevenzione, perché alcune malattie respiratorie, come l’asma o la BPCO, possono svilupparsi senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Un controllo precoce consente di individuare eventuali problemi e intervenire tempestivamente. Inserirla in un torneo sportivo ha un significato importante: lo sport è sinonimo di salute e benessere, e offrire un momento di controllo avvicina le persone alla prevenzione in modo diretto e accessibile. Prendersi cura dei propri polmoni significa anche adottare stili di vita corretti: non fumare, mantenersi attivi e fare controlli periodici. Piccoli gesti che fanno una grande differenza nel tempo”.

Sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla spirometria dalle 9 alle 20 raggiungendo lo stand della SIP-IRS all’interno del Foro Italico.

Durante l’iniziativa, la professoressa Rogliani parteciperà anche al talk “Salute respiratoria e allergologica”, tra prevenzione e qualità della vita, organizzato dal Ministero della Salute alle 12.

SIP-IRS

La Società Italiana di Pneumologia - Italian Respiratory Society (SIP/IRS) ha la finalità di interesse generale e di utilità sociale di promuovere lo sviluppo della Medicina Respiratoria. La Società riunisce Medici Chirurghi interessati alle discipline connesse allo studio delle malattie dell’apparato respiratorio e collabora con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche. La SIP-IRS si articola il 12 gruppi di studio: Asma e Allergie Respiratorie, BPCO e Co-Morbidità, Clinica, Epidemiologia e Prevenzione, Fisiopatologia Respiratoria/Riabilitazione, Imaging, Infezioni Respiratorie, Intensivologia Respiratoria, Malattie Respiratorie Sonno, Oncologia, Pneumologia Interventistica, Pneumopatie Infiltrative Diffuse.

CONSULTA DELLA PNEUMOLOGIA

La Consulta della Pneumologia riunisce Associazioni di pazienti e Società scientifiche impegnate nella promozione della salute respiratoria con l’obiettivo di dare voce alle esigenze dei cittadini e migliorare l’assistenza ai pazienti attraverso iniziative di prevenzione e educazione.