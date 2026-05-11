Il retroscena di Vagnozzi sulla scelta di Sinner per Madrid: "C'erano dei dubbi, ma sarebbe stato peggio..."

Simone Vagnozz i, l'allenatore di Sinner , ha parlato a Sky Sport del dubbio legato alla partecipazione di Jannik a Madrid, spiegando la scelta finale di andare a giocare e vincere in Spagna : "Naturalmente il dubbio più grande è stato dopo Montecarlo. Era decidere se giocare Madrid o saltare Madrid. E poi nell’arco dell’anno facciamo un calendario di massima e poi dobbiamo essere sempre flessibili e valutare le sue condizioni fisiche, le sue condizioni mentali e parlare con lui. Lui ci dà dei feedback che noi analizziamo e da lì cerchiamo di prendere la decisione migliore. C’era qualche dubbio però abbiamo pensato che fermarsi con questa fiducia e questa sicurezza nei colpi che si portava dietro dopo tre vittorie sarebbe stato peggio".

Sinner e i miglioramenti continui

"Jannik è l’attore principale ma se siamo arrivati dove siamo ora è anche perché abbiamo instaurato un ottimo gruppo di lavoro. E il lavoro che abbiamo iniziato a fare su di lui quattro anni fa sta iniziando a dare sempre più frutti. Ha iniziato già da un po’… però diciamo che la cosa positiva è che in ogni torneo, ogni mese, in ogni superficie, migliora. E per noi allenatori questa è l’unica cosa importante perché il risultato non lo possiamo controllare ma possiamo migliorarlo come giocatore. Darren guarda i video, io guardo i video, Jannik guarda i video. Tutti separati. Ognuno si guarda i suoi video. Prima della partita parliamo io e Darren, poi io e Jannik e mettiamo quei due o tre punti principali che secondo noi sono importanti".

"In più c’è il fatto che comunque con molti giocatori ci ha già giocato, quindi qualcosa ti porti dietro dai match precedenti. Quando giochi contro tennisti che sfidi per la prima volta diventa più complicato perché vedi delle cose che magari contro di te non vedi. Quindi anche gli stili di gioco sono un po’ diversi e quindi cerchi di capire dove puoi andare a fare male all’avversario".

L'esempio della scalatore

"Noi ci facciamo un po’ di esempi. Quello che ci diciamo sempre è pensare a una partita alla volta. Sembra un cliché. Ma ogni partita è una finale. Abbiamo l’esempio dello scalatore: con Riccardo Ceccarelli parliamo spesso di questa cosa qua. Lo scalatore quando scala la montagna, se inizia a guardare direttamente in vetta, ha poche chance di arrivare in fondo. Quindi un piede alla volta, una mano alla volta, praticamente è un punto alla volta. Quando arriviamo da un momento così positivo, si arriva anche un po’ con la coscienza a posto, di dire ok, tanta fiducia. Può capitare di perdere, non deve essere una tragedia, però l’importante è quello che diciamo sempre nel team: fare il 100% di quello che puoi fare oggi. Non puoi giocare al meglio tutti i giorni, ma puoi fare un po’ meglio dell’avversario che hai di fronte".