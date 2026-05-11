Passa Cobolli sul ponte, c'è troppo caos: Sinner non riesce a parlare e sorride

ROMA - Sinner ha accennato un sorriso quando ha dovuto per un attimo interrompere la conferenza stampa per Cobolli. Flavio è passato sul ponte del Centrale e i tifosi lo hanno acclamato così forte che in Sala Stampa non si sentiva più niente. Questa è l'atmosfera che si respirava al Foro Italico in una bella giornata per il tennis italiano. Jannik ha liquidato la pratica Popyrin in poco più di un'ora e ha raggiunto quota 30 successi consecutivi nei Masters 1000: superato Federer, a quota 29, e ora c'è Djokovic a 31. “Sono contento - dice Sinner - ma quello che hanno fatto Djokovic e Federer per 15 anni di fila è incredibile, io faccio il mio per la mia storia e il mio team. Ovviamente sono contento di essere in questa posizione, ma non è per questo che gioco a tennis”.

Sinner: "Sto solo attento alle mie scelte"

A volte se il tennis fosse come il pugilato c'è la sensazione che i team dei suoi avversari vorrebbero gettare la spugna. “Sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza, io cerco solo di controllare quello che posso, ogni volta la partita è diversa, con giocatori diversi, e bisogna essere sul pezzo. Appena hai un attimo di crisi in campo poi non ne esci più, quindi sto cercando di evitare tutto questo”. Anche oggi il Foro Italico è impazzito per lui, ma tutta questa celebrità non gli pesa: “Credo che sia una cosa bella, non è arrivato tutto in un momento, è stato sempre in crescendo. Da quando ho vinto il primo Slam in Australia, è cambiato un po’ tutto in Italia. Io gestisco tutto in modo naturale, provo a proteggere la mia famiglia, che per me è la cosa più importante. Finché sono su di me non c’è problema, poi sulla mia famiglia può dare un po’ fastidio perché so come sono loro. Il successo non ci ha cambiato a me e la mia famiglia, siamo persone semplici”.

Sinner: "Pellegrino sta facendo un torneo incredibile"

Il prossimo step sono gli ottavi contro Andrea Pellegrino, domani non prima delle 15 al Centrale. Sinner non ha mai perso un derby: “Quando entri in campo cerchi di fare solo il meglio, è bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo un torneo incredibile. Abbiamo giocato tanti anni fa, cerchiamo di giocare una nuova partita”. Jannik sta bene, lo ha dimostrato anche oggi. Giocare tanti tornei è stata una scelta giusta, anche in chiave Parigi. “Abbiamo messo tutte le carte sul tavolo e abbiamo pensato a cosa fosse meglio per Parigi. Hai sempre lati positivi e negativi quando giochi i tornei. Stiamo cercando di massimizzare il mio potenziale, e poi vedremo se abbiamo fatto la scelta giusta per Parigi".