Lo sfogo di Cobolli: "Mi rode, mi sentivo benissimo: non mi aspettavo di giocare così male"

Il tifo del Campo Centrale non lo ha aiutato. Flavio Cobolli esce al terzo turno con qualche rammarico agli Internazionali d'Italia . In tribuna per la partita contro Tirante c'era anche il suo amico Bove , e i due giallorossi eroi a Parma Rensch e Malen , oltre a Venturino e Gollini . Lui ci ha provato, ma qualcosa non ha funzionato. Forse ha sentito un po' l'emozione di giocare sul Centrale, per la prima volta nella sessione serale: "Mi rode - ha detto dopo la sconfitta - vengo da settimane molto positive, è difficile giocare su questo campo, è difficile affrontare tutti i giocatori del tabellone. Non mi aspettavo di giocare così male, però capita e comunque ne devo prendere atto. Ancora manca tanto per riuscire comunque a togliermi da situazioni difficili anche quando magari dall'altra parte c'è un avversario molto forte".

Cobolli: "Sono molto arrabbiato"

Cobolli più volte ha chiesto l'aiuto del pubblico, guardava le tribune, cercava di caricarsi, ma non c'è stato verso. "Tirante ha giocato in maniera perfetta - le parole di Flavio -. Mi dispiace. Sono molto arrabbiato. Quando giochi così male è difficile anche cambiare tattica. Mi sentivo bene, anzi benissimo e per questo mi rode così tanto. Però Tirante è sicuramente un giocatore che mi dà molto fastidio. Se giocare a Roma è stato un fattore negativo? Non lo so, probabilmente non avrei giocato così male in un altro torneo. Nessuno può capire veramente quello che significa per noi questo torneo, è difficile per noi romani giocare bene qua, ma lo sappiamo e piano piano con il tempo sicuramente andrà meglio", ha proseguito. "Ma io sono tranquillo, vado a mangiare una pizza e tra due minuti mi passa. Non c'è problema. Fa parte del percorso. Sono anche bravo a ripartire. Comunque i miei pensieri erano positivi, Nel senso che comunque è stato uno dei giorni più belli della mia vita e per uno che gioca a tennis da tanto tempo sono solo cose belle e portano tanto tanti insegnamenti", ha concluso.