Sinner-Pellegrino diretta Internazionali d'Italia: segui il derby azzurro di oggi LIVE

ROMA - Sarà un derby tutto italiano a decidere chi tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino accederà ai quarti di finale degli Internazionali a Roma. Il numero uno del mondo arriva dalla vittoria agevole contro Popyrin in due set, il n.155 del ranking atp invece ha superato Tiafoe nei sedicesimi, regalandosi oggi (martedì 12 maggio) la gioia di sfidare il più forte. Sarà un match tutto da seguire che, in ogni caso, consentirà all'Italia di avere almeno un tennista ai quarti. Segui tutto in diretta.

14:50

Alle 15 in campo, arrivano i genitori

Arrivano sugli spalti i genitori di Sinner, alle 15 si scende in campo

14:42

Pellegrino sulle orme di Paolo Lorenzi

"Ci sono tanti esempi di tennisti che hanno raggiunto risultati incredibili dopo i 30 anni, tra questi anche Paolo Lorenzi (attuale direttore del torneo di Roma che arrivò al numero 33 del mondo a trentacinque anni; ndr)", ha spiegato Pellegrino, 29 anni, che vuole provare a seguire le orme dell’ex giocatore toscano. "Fisicamente mi sento ancora giovane e credo di avere diversi anni davanti me per ottenere risultati importanti".

14:30

Rinascita Pellegrino

Sono passate nove stagioni dalla prima esperienza al Foro Italico di Pellegrino che nel 2017, a 20 anni, fu battuto nelle qualificazioni dall’uzbeko Istomin. Stagioni in cui Andrea si è barcamenato nel circuito Challenger, qualche sporadico evento ATP, senza mai riuscire a spiccare il volo. Nell’ultimo anno qualcosa è cambiato, grazie alla collaborazione con coach Andrea Trono e a una evidente maturazione sia tennistica che umana.

14:20

Pellegrino: "Non mi spaventa sfidare Sinner sul Centrale"

Pellegrino ha aggiunto su Sinner: "No, non mi spaventa giocare sul Campo Centrale. È sicuramente il giocatore più difficile da incontrare: da una parte è un’impresa molto complicata, dall’altra sarà un’esperienza incredibile che mi rimarrà per tutta la vita". I due si sono affrontati nel 2019, anno di esplosione di Sinner, nella finale del Futures di Santa Margherita di Pula. «Cosa ricordo di quel match? Che ho preso una stesa…".

14:11

La favola Pellegrino, che ora sfida Sinner: "Che emozione"

Una favola sportiva che nasce da Bisceglie e arriva sino al Foro Italico, tra cadute e ripartenze, errori del passato e recenti certezze, con una nuova (e ritrovata) serenità. La vittoria 7-6(8) 6-1 su Frances Tiafoe, numero 22 ATP, ha entusiasmato ieri la BNP Paribas Arena, che ha vissuto insieme ad Andrea Pellegrino un’incredibile girandola di emozioni. E ora sfida negli ottavi di finale al più forte di tutti, Jannik Sinner, su un Campo Centrale che sarà gremito. "Giocare davanti a un pubblico del genere contro il giocatore più forte del mondo, che ha vinto gli ultimi cinque tornei che ha disputato, sarà una grande emozione".

14:00

I precedenti tra Sinner e Pellegrino

L'unico confronto diretto tra i due azzurri risale al 2019, in occasione della finale del torneo M25 di Santa Margherita di Pula, proprio sulla terra battuta. Vinse Jannik con un doppio 6-1.

14:00

A che ora Sinner-Pellegrino in campo

La sfida tra Sinner e Pellegrino, valida per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, è in programma oggi martedì 12 maggio sul Campo Centrale con orario ancora da definire.

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