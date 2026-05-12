Internazionali d'Italia, la profezia di Binaghi e i 43.125 biglietti venduti in un giorno a Roma

Prima del via al Foro Italico, il presidente Fitp aveva pronostico di sfondare il muro dei 400 mila spettatori e del miliardo di impatto economico generato dall'evento. Il record al botteghino conferma il boom di Roma. E del tennis:sono già quasi 130 mila i tagliandi acquistati per le Atp Finals di novembre