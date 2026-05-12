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martedì 12 maggio 2026
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Internazionali d'Italia, la profezia di Binaghi e i 43.125 biglietti venduti in un giorno a Roma

Prima del via al Foro Italico, il presidente Fitp aveva pronostico di sfondare il muro dei 400 mila spettatori e del miliardo di impatto economico generato dall'evento. Il record al botteghino conferma il boom di Roma. E del tennis:sono già quasi 130 mila i tagliandi acquistati per le Atp Finals di novembre
Xavier Jacobelli
1 min
TagsInternazionali d'ItaliaTennis
Presentando gli Internazionali d'Italia 2026, Angelo Binaghi aveva affermato: "Quest'anno abbiamo tre obiettivi: superare la soglia delle 400 mila presenze paganti e il miliardo di euro di impatto economico sul territorio; tornare a vedere un italiano vincere in singolare maschile dopo cinquant'anni". Era un pronostico, quello dell'autentico demiurgo del tennis italiano, promette di trasformarsi in una profezia che si sta

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