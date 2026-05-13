Internazionali d'Italia, Sinner si allena con Etcheverry: nel mirino di Jannik la sfida con Rublev
ROMA - Giornata di allenamento per Jannik Sinner. Reduce dal rotondo successo maturato nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino, il numero uno al mondo si conferma, ancora una volta, il protagonista indiscusso del Foro Italico. Jannik infatti è tornato sul campo 5 per un allenamento della durata di circa un'ora con l'argentino Tomas Etcheverry, utile per mantenere ritmo e condizione in vista della sfida al russo Andrej Rublev che affronterà nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia.
Internazionali di Roma, tifosi in estasi per Sinner
Al termine dell'allenamento, poi, Sinner ha regalato le palline agli spettatori assiepati sulle tribune ricevendo in cambio gli applausi del pubblico e i soliti cori di incitamento.
L'atteso match con Rublev che, nel frattempo, ha stuzzicato il fuoriclasse altoatesino (qui i dettagli), è in programma domani - giovedì 14 maggio - con orario e campo da definire: chi vince la sfida stacca il pass per la semifinale contro lo spagnolo Martin Landaluce o il russo Daniil Medvedev.