Internazionali d'Italia, Sinner si allena con Etcheverry: nel mirino di Jannik la sfida con Rublev

ROMA - Giornata di allenamento per Jannik Sinner . Reduce dal rotondo successo maturato nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino , il numero uno al mondo si conferma, ancora una volta, il protagonista indiscusso del Foro Italico . Jannik infatti è tornato sul campo 5 per un allenamento della durata di circa un'ora con l'argentino Tomas Etcheverry , utile per mantenere ritmo e condizione in vista della sfida al russo Andrej Rublev che affronterà nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia .

Internazionali di Roma, tifosi in estasi per Sinner

Al termine dell'allenamento, poi, Sinner ha regalato le palline agli spettatori assiepati sulle tribune ricevendo in cambio gli applausi del pubblico e i soliti cori di incitamento.

L'atteso match con Rublev che, nel frattempo, ha stuzzicato il fuoriclasse altoatesino (qui i dettagli), è in programma domani - giovedì 14 maggio - con orario e campo da definire: chi vince la sfida stacca il pass per la semifinale contro lo spagnolo Martin Landaluce o il russo Daniil Medvedev.