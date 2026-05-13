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Swiatek da urlo al Foro Italico: travolge Pegula e vola in semifinale agli Internazionali d'Italia

Prova di forza della polacca, che supera la statunitense in due set (6-1, 6-2) e ora aspetta la vincente della sfida tra Rybakina e Svitolina: i dettagli
3 min
TagsswiatekInternazionali d'ItaliaWta 1000 Roma

ROMA - Iga Swiatek si candida prepotentemente per raccogliere il 'trono' lasciato vacante agli Internazionali d'Italia da Jasmine Paolini, trionfatrice lo scorso anno sulla terra battuta di Roma e in questa edizione eliminata al terzo turno dalla belga Mertens.

Swiatek travolge Pegula nei quarti a Roma

È stata una vera e propria prova di forza infatti quella che ha permesso alla 24enne polacca, numero 3 del ranking femminile, di volare in semifinale travolgendo in due set (6-1, 6-2) e dopo un'ora e sette minuti di gioco la statunitense Jessica Pegula, n. 5 del mondo e per la seconda volta tra le migliori otto a Roma (le era già accaduto nel 2021, fermata da una Martic in versione extra lusso.

 

 

Per la polacca 22ª finale in un Wta 1000

Per la ex numero uno del mondo Swiatek è il primo successo contro una 'top ten' in questa stagione e le vale la 22ª semifinale in carriera in un Wta 1000, la prima dopo la vittoria a Cincinnati nel 2025. Questa sulla terra rossa capitolina è anche la sua prima semifinale nel 2026 dopo le sconfitte rimediate nei quarti a Stoccarda, Indian Wells, Doha e all’Australian Open.

Chi sarà la prossima avversaria di Swiatek al Foro Italico

Ora la polacca (già regina del Foro Italico nel 2021, nel 2022 e nel 2024) affronterà  la vincente del match tra la kazaka Elena Rybakina e l'ucraina Elina Svitolona. Dall'altra parte del tabellone, invece, sarà semifinale tra la rumena Sorana Cirstea e la statunitense Coco Gauff.

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