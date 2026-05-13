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Piccolo inconveniente al Centrale: la sfida tra Ruud e Khachanov riparte in ritardo dopo la pioggia e il pubblico rumoreggia

Il match dei quarti di finale agli Internazionali d'Italia è stato interrotto per le cattive condizioni meteo, poi durante la rimozione dei teloni si è allagato il campo allungando le operazioni di ripristino
Valerio Minutiello
2 min
TagsInternazionali d'Italia

Un’interruzione più lunga del previsto dovuta alla pioggia ha fatto rumoreggiare il pubblico sul Centrale. In attesa del tetto che risolverà i problemi alla radice, oggi pomeriggio il meteo ha messo a dura prova lo svolgimento dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, in particolare sul campo principale.

La rimozione dei teloni e l'allagamento

Perché c’è stato tutto questo ritardo? Il motivo è dovuto probabilmente a una procedura di rimozione dei teloni non appropriata. Con gli scopettoni infatti, nell’intento di togliere l’acqua, è stato allagato il campo. Per questo, mentre sul Pietrangeli il doppio è ripreso regolarmente, sul Centrale è rimasto tutto fermo. A un certo punto il pubblico in alto per ingannare l’attesa si è affacciato per guardare il match sul Pietrangeli che vedeva la coppia Su-Wei Hsieh e Xinyu Wang contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider. In molti però si sono spazientiti ed è partito qualche fischio.

Il gioco è ripreso intorno alle 18.20

Il gioco è ripreso intorno alle 18.20 in notevole ritardo rispetto al previsto, sul risultato di 6-1 0-1 per Ruud. La lunga interruzione ha favorito Khachanov, che ha vinto il secondo set 6-1. Alla ripresa l'arbitro ha anche dovuto richiamare gli ormai noti disturbatori che stavano facendo casino per distrarre i tennisti tra primo e secondo servizio.  

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