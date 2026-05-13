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giovedì 14 maggio 2026
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Incredibile agli Internazionali, il fumo dei festeggiamenti dalla finale di Coppa Italia interrompe il match tra Darderi e Jodar!

I fuochi d'artificio per la Coppa Italia dell'Inter mandano in tilt il sistema del Centrale: Darderi-Jodar fermi per 19 minuti!

L'arbitro ha dovuto interrompere il gioco dopo che il sistema elettronico aveva chiamato un fallo durante uno scambio sul 6-5 nel primo set
Valerio Minutiello
1 min
TagsInternazionali d'ItaliaRoma

I festeggiamenti per la Coppa Italia vinta dall'Inter all'Olimpico hanno rovinato la sfida più attesa di questa giornata dei quarti di finale, quella tra l'astro nascente spagnolo Jodar e l'italoargentino Darderi, che era alla sua prima partita sul Centrale. A un certo punto dagli spalti si sono visti i fuochi d'artificio sparati all'Olimpico per la festa della decima Coppa nerazzurra. Il problema è che dopo pochi minuti il fumo uscito dallo stadio è sceso sul campo Centrale e questo ha mandato in tilt il sistema elettronico, occhio di falco.

Il fumo e l'interruzione di 19 minuti

Mentre era in corso un punto sul 6-5 per Jodar la voce elettronica ha chiamato un fallo. L'arbitro ha fermato il gioco, mentre Darderi si è avvicinato alla rete. Nessuno capiva cosa stesse succedendo. Nel frattempo il fumo prodotto dai fuochi d'artificio diventava sempre più fitto. Dopo qualche minuto la visibilità è tornata, ma è servito altro tempo per far ripartire il sistema. L'arbitro ha proposto a Darderi e Jodar di fare tre minuti di riscaldamento e poi testare il sistema. Il gioco è ripartito a mezzanotte inoltrata, dopo 19 minuti di interruzione. 

 

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