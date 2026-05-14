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Binaghi sul caos Roma-Lazio: "Chiedete alla gente, dobbiamo spostarci noi o il calcio?"

Il presidente della Fitp: "L'anno scorso hanno messo il derby di Torino insieme alle Finals, poi anticipato. Ora la finale di Coppa Italia di mercoledì e il derby domenica con gli Internazionali a Roma"
Valerio Minutiello
2 min
TagsBinaghisinnerInternazionali

Angelo Binaghi dice la sua sul caos Roma-Lazio dopo la vittoria di Sinner con Rublev in due set sul Centrale. Si va verso una finale con Jannik, il sogno dei tifosi è che ci sia un derby italiano con Darderi. Una cosa è certa, la finale in programma non prima delle 17 non sarà spostata, nemmeno di mezz'ora. "Secondo voi - dice il presidente della Fitp - oggi in Italia dobbiamo spostarci noi o il calcio? Fate questa domanda all'opinione pubblica e vediamo cosa vi rispondono. Noi ci siamo spostati per 25 anni, al di là del fatto che sono meccanismi differenti perché loro organizzano il campionato di Serie A e sono anche proprietari dei diritti, quindi possono fare come vogliono. Noi invece non siamo proprietari dei diritti e abbiamo diversi paesi collegati, perché li gestisce l'Atp Media, e abbiamo un torneo che è parte di un circuito internazionale, l'Atp, con il Supervisor presente qui, e non credo abbia la possibilità di spostarlo solo perché un "deficiente" - così ho letto - che ha organizzato un calendario di un campionato di calcio fatto con i piedi". 

Angelo Binaghi e la citazione di Andreotti

Insomma, il problema dell'orario del derby non è e non può essere della Fitp: "In grandissima serenità, mi dispiace perché De Siervo e Simonelli sono due dirigenti seri, preparati e onesti. Io credo siano i migliori dirigenti del calcio in questo momento. Non so neanche fino a che punto siano stati loro responsabili, però il fatto che si sia fatto un calendario l'anno scorso mettendo il derby di Torino durante le Finals l'anno scorso, poi per fortuna anticipato con un dialogo che io ho avuto personalmente con De Siervo. E ora qui il fatto che rimanga la finale di Coppa Italia mercoledì, e anche il derby capitolino durante gli Internazionali, insomma sono grandi coincidenze. Andreotti diceva "A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca". 

 

 

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