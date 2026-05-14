Angelo Binaghi dice la sua sul caos Roma-Lazio dopo la vittoria di Sinner con Rublev in due set sul Centrale. Si va verso una finale con Jannik, il sogno dei tifosi è che ci sia un derby italiano con Darderi. Una cosa è certa, la finale in programma non prima delle 17 non sarà spostata, nemmeno di mezz'ora. "Secondo voi - dice il presidente della Fitp - oggi in Italia dobbiamo spostarci noi o il calcio? Fate questa domanda all'opinione pubblica e vediamo cosa vi rispondono. Noi ci siamo spostati per 25 anni, al di là del fatto che sono meccanismi differenti perché loro organizzano il campionato di Serie A e sono anche proprietari dei diritti, quindi possono fare come vogliono. Noi invece non siamo proprietari dei diritti e abbiamo diversi paesi collegati, perché li gestisce l'Atp Media, e abbiamo un torneo che è parte di un circuito internazionale, l'Atp, con il Supervisor presente qui, e non credo abbia la possibilità di spostarlo solo perché un "deficiente" - così ho letto - che ha organizzato un calendario di un campionato di calcio fatto con i piedi".