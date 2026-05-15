Sinner-Medvedev, dai momenti concitati dell'interruzione al rinvio definitivo: cosa è successo e il nuovo programma

Il match tra Sinner e Medvedev è stato cancellato e si riprenderà il giorno successivo. In attesa del nuovo Centrale con la copertura del tetto, prevista per il 2028, la pioggia ha interrotto la semifinale nel terzo set sul 4-2 per Jannik con il russo in vantaggio al servizio. Quindi domani pomeriggio si dovrà giocare la parte restante del match. Chi ha pagato il biglietto non potrà vedere la fine della sfida perché si è giocata una buona fetta del match per considerare la sessione conclusa.

Il nuovo programma di domani

Il programma di domani è stato modificato, spostando i due doppi - maschile e femminile in cui non sono impegnati gli italiani - sulla Supertennis Arena. Sul Campo Centrale si partirà alle 13 con il doppio Bolelli-Vavassori vs Harrison Skupski. A seguire, non prima delle 15, ci sarà la parte finale della sfida tra Sinner e Medvedev. Infine, non prima delle 17, la finale femminile tra Gauff e Svitolina. Quindi chi ha il biglietto per il Centrale, potrà vedere anche lo spezzone della sfida tra Jannik e Daniil.

Sinner voleva interrompere subito, Medvedev no

Quando ha iniziato a piovere forte nel terzo set, Sinner ha chiamato subito l'attenzione del giudice Aurélie Tourte, facendole notare che le linee erano scivolose. Medvedev invece voleva continuare e l'arbitro ha provato a far andare avanti il match. Poco dopo però la pioggia si è intensificata, ma la partita è proseguita in un clima surreale sotto l'acquazzone ancora per un paio di punti. Poi anche l'arbitro si è dovuto arrendere e comunicare l'interruzione del match. Il campo è stato subito coperto con i teloni e gli addetti si sono subito attivati per tenere la situazione sotto controllo. Poco prima delle 23 però, tutti si sono dovuti arrendere alle previsioni che davano pioggia incessante fino a notte inoltrata, ed è arrivata la comunicazione ufficiale: match cancellato, tutto rinviato a domani mattina.