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Internazionali d'Italia: Bolelli-Vavassori approdano in finale di doppio

La coppia azzurra ha sconfitto al super tie-break Harrison/Skupski, raggiungendo per la prima volta in carriera l'atto conclusivo al Foro Italico
2 min
TagsInternazionali d'ItaliaSimone Bolelliandrea vavassori

Poco prima che Jannik Sinner scendesse in campo per la prosecuzione del match contro Daniil Medvedev, a far esultare il Centrale del Foro Italico ci hanno pensato Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Impegnati nella semifinale di doppio, hanno sconfitto Christian Harrison e Neal Skupski con il punteggio di 7-6 3-6 10-6 e si sono qualificati per l'atto conclusivo degli Internazionali d'Italia. Si tratta della prima volta che la coppia azzurra riesce a spingersi così avanti al Foro Italico, dove avevano centrato al massimo una semifinale due anni fa (per Bolelli era in realtà la quarta). A contendere il titolo a Bolelli-Vavassori saranno i numeri due del seeding, Marcel Granollers e Horacio Zeballos. I precedenti vedono gli azzurri avanti 3-2 (e 2-0 sulla terra battuta).

Il racconto del match

A partire meglio sono stati Harrison e Skupski, capaci di ottenere il break nel settimo gioco. Tuttavia, nel momento di servire per il set sul 5-4, hanno perso la battuta e nel dodicesimo game hanno persino dovuto annullare un set point. Si è dunque giunti al tie-break, che si è rivelato a dir poco rocambolesco: a spuntarla sono stati Bolelli e Vavassori per 11 punti a 9, addirittura al sesto set point. La reazione degli avversari non è tardata ad arrivare e il secondo parziale è stato a senso unico, più di quanto dica il punteggio di 6-3. Una volta ristabilita la parità, si è dunque giunti al super tie-break: dopo un avvio punto a punto, Bolelli-Vavassori hanno preso il largo e si sono imposti per 10-6.

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