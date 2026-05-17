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domenica 17 maggio 2026
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Camilla, la bambina “dimenticata” da Darderi: oggi una giornata speciale alla finale degli Internazionali

Già incassate le scuse social dell'azzurro, la piccola tifosa entrerà in campo a Roma prima della sfida tra Sinner e Ruud che metterà in palio il titolo: i dettagli
2 min
TagssinnerRuudInternazionali d'Italia

Il video è diventato virale sui social. Luciano Darderi venerdì entra in campo per la semifinale di Roma con Ruud e “dimentica” di dare la mano alla bambina che lo aspettava. L’azzurro fa il suo show con occhiali da sole e musica, Camilla lo segue qualche passo indietro.

 

 

La piccola Camilla lancerà la monetina in finale a Roma

Ieri le scuse sui social: «Mi dispiace molto per non averle dato la mano, è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione in un palcoscenico importante. Chi mi conosce veramente sa quanto tengo sempre al rapporto umano con i fan e al rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport». Si sono attivati il ministro Abodi e il presidente Binaghi e oggi Camilla avrà il suo posto nella finale maschile alle 17: sarà lei a lanciare la monetina.

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