Camilla, la bambina “dimenticata” da Darderi: oggi una giornata speciale alla finale degli Internazionali

Il video è diventato virale sui social. Luciano Darderi venerdì entra in campo per la semifinale di Roma con Ruud e “dimentica” di dare la mano alla bambina che lo aspettava. L’azzurro fa il suo show con occhiali da sole e musica, Camilla lo segue qualche passo indietro.

La piccola Camilla lancerà la monetina in finale a Roma

Ieri le scuse sui social: «Mi dispiace molto per non averle dato la mano, è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione in un palcoscenico importante. Chi mi conosce veramente sa quanto tengo sempre al rapporto umano con i fan e al rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport». Si sono attivati il ministro Abodi e il presidente Binaghi e oggi Camilla avrà il suo posto nella finale maschile alle 17: sarà lei a lanciare la monetina.