Ruud e la battuta tagliente sul calcio italiano: "Quando si perde contro la Norvegia..."

Sorrisi e clima disteso durante la cerimonia di premiazione degli Internazionali d'Italia , a pochi minuti dal successo conquistato da Jannik Sinner che battendo Casper Ruud è diventato il primo azzurro dal titolo di Adriano Panatta del 1976 a vincere sui campi del Foro Italico. Presenti sul Centrale, oltre ai due vincitori, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente della FITP Angelo Binaghi, lo stesso Panatta e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. A rubare la scena è stata però una battuta di Ruud, che ha lanciato una simpatica frecciata alla nazionale italiana per la mancata qualificazione ai Mondiali per la quale ha pesato anche la doppia sconfitta con la Norvegia.

Ruud e la battuta sul calcio italiano

"Volevo dire alla federazione italiana di tennis che state facendo un lavoro incredibile - ha scherzato Ruud -. Con quello che sta facendo Jannik e anche dopo Jannik, avete 6, 7, 8 giocatori incredibili che stanno conquistando il tennis. So che nel calcio al momento la situazione è diversa. Mi dispiace. Quando si perde contro la Norvegia, bisogna pur riuscire a scherzare un po'".