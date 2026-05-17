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domenica 17 maggio 2026
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Sinner si imbarazza sul palco: "Sono sempre nervoso quando c'è il signor Mattarella"

Il numero uno al mondo emozionato con il Presidente della Repubblica: "Mi metto sempre in situazioni non troppo piacevoli"
Valerio Minutiello
3 min

Sinner era emozionatissimo e imbarazzato sul palco del Campo Centrale quando ha visto accanto a lui il Presidente della Repubblica e non ha fatto nulla per nasconderlo. Jannik ha preso il microfono e ha detto: "Sono sempre emozionato quando c'è il signor Mattarella. Mi metto sempre in situazioni non troppo piacevoli". Tutti i tifosi al Centrale si sono messi a ridere. Poi Sinner si è rivolto a Panatta, regalando al pubblico un'altra chicca: "Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato a casa il trofeo - le sue parole - non posso dire di averti visto vincere perché non ero ancora nato e forse i miei genitori non erano sposati. Con il doppio abbiamo fatto doppietta con gli uomini, lo scorso anno erano state le ragazze. È incredibile, è stato un gran piacere e grazie di tutto, sono stati 10 giorni lunghi, con tanta tensione e momenti bellissimi". 

I complimenti di Djokovic: "Benvenuto nel club"

Sinner ha completato il Career Golden Masters vincendo tutti i Masters 1000, Roma era l'unico che gli mancava. Prima di lui c'era riuscito solo Djokovic, che però lo ha fatto a 31 anni. Il serbo ha fatto i complimenti a Jannik sui social. "Benvenuto nel club esclusivo", ha scritto il serbo.

Sinner: "Mia mamma? Già tanto che sia rimasta..."

Sinner poi ha scherzato in collegamento telefonico con Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' a proposito della mamma Siglinde: "Deve rivedere la partita visto che aveva sempre le mani sugli occhi? Il problema è che io dal campo la vedevo pure...ma è già stato tanto che sia rimasta lì...". 

Sinner: "La mia priorità è recuperare per Parigi"

"La mia priorità ora è recuperare - dice Sinner in conferenza stampa dopo il selfie con i tifosi -. Devo staccare dal tennis, i prossimi 2-3 giorni non toccherò la racchetta. Non ho tanto tempo per realizzare quello che sto facendo, ma il mio obbiettivo di quest'anno era e resta sempre Parigi. Quel che ho fatto qui e fino ad ora è incredibile. Me ne rendo conto, ma mentalmente non voglio mettermi troppa pressione perché quella poi viene da sola, per questo adesso la priorità è staccare. Dipende, se so di poter staccare per due o tre giorni allora resterò felice per quelli (ride, ndr). Dopo Montecarlo ad esempio ho avuto subito Madrid e se sei felice è possibile che arrivi a un torneo e perdi il filo. Per questo la felicità, per me, non è legata alle vittorie o alle sconfitte, ma da come vivi la vita. Mi sento abbastanza equilibrato, mi rendono felici le piccole cose".

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