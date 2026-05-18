Panatta racconta il Sinner più intimo: "Dona felicità ai bambini ed è un ragazzo dolcissimo, quel ‘Signor Mattarella’ al Presidente…"

Reduce dalla premiazione di Sinner sulla terra rossa del Centrale di Roma, Adriano Panatta ha raccontato la versione più intima del campione azzurro durante la Domenica Sportiva : "Beh, è stata una giornata bellissima, devo dire, perché anche col finale che tutti quanti aspettavamo - la vittoria appunto di Jannik Sinner - è stata una giornata piena di emozioni. Logicamente tutti aspettavano la vittoria del nostro tennista, io per primo devo dire, perché avevo veramente tanta voglia di poterlo premiare. Ho avuto l’onore di essere accanto anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è una persona molto carina e molto appassionata di tennis. Il match è stato abbastanza nella normalità per Sinner".

"Ruud è un giocatore molto tosto e solido, però arriva fino a un certo punto. Oggi, per fare un paragone calcistico (e lo stavo dicendo anche ai miei amici in studio), lui è un mediano straordinario. Però alla fine chi fa i gol sono i centravanti, e oggi il centravanti è stato Sinner. Ha giocato un bel match solido, doveva portare a casa la vittoria e l’ha portata, per la gioia di 12.000 persone presenti al Foro Italico".

Dopo Roma si punta Parigi

"Allora, io devo dire tre cose su questo ragazzo. Perché al di là del fatto che tutti sappiamo che è un fuoriclasse, è un giocatore strabiliante per come interpreta questo tennis moderno, soprattutto vi dico che è una persona di grande sensibilità. Appena ha ricevuto la coppa dalle mani del Presidente, io ero accanto a Mattarella e ci siamo parlati. Gli ho detto: "Guarda, fra due settimane vengo a Parigi e vorrei darti anche la Coppa di Parigi". Lui mi ha risposto con quell’aria da bravo ragazzo: "Magari, Adriano, sarà dura". E io gli ho detto: "Guarda, fai quello che sai fare, la porti a casa e potrai mettere nel tuo palmarès anche la vittoria del Roland Garros". Veramente lo spero con tutte le mie forze, perché se lo merita. È un esempio per tutti gli sport, non solo per il tennis: per come si comporta in campo e fuori dal campo".

"È un grande campione, un grandissimo campione. Il torneo di Parigi è diverso da quello di Roma perché si gioca in due settimane, al meglio dei tre set su cinque, con 128 giocatori e non 48. È un torneo un po’ diverso, ma io credo che Jannik in questo momento stia bene fisicamente e, facendo tutti gli scongiuri possibili, non abbia nessun tipo di problema. Se lo porterà a casa, ed è giusto che sia così, perché in questo momento lui è il numero uno".

Sinner ragazzo speciale

"Sinner dona felicità. Basta vederlo come guarda e sorride con tenerezza a quei bambini che lo accompagnano nel breve tratto quando entra in campo. Si dice che questo ragazzo è speciale, e devo dire che è veramente speciale. Per cui fa piacere fargli il tifo e sperare che vinca il più possibile. Questo ragazzo non sbaglia: oggi mi ha fatto sorridere perché a un certo punto ha detto "Quando c’è il "signor Mattarella…" il signor Mattarella… io mi sento un po’ a disagio perché neanche “signor Presidente”, solo Mattarella. Secondo me è stata una cosa dolcissima. Insomma, è stata veramente una bellissima giornata".

"Tutti quanti al Foro Italico dovevano stare lì oggi, perché è stata una giornata splendida. E poi, quando è finito il match, sono andato un po’ in mezzo alla gente perché mi hanno chiesto di fare qualche foto: erano tutti felici per questa grande vittoria. Un grande successo".

