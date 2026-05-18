Binaghi torna sul caos derby: "Non è stata una svista ma un tentativo maldestro di programmazione"

ROMA - "Spostare la finale degli Internazionali? Avrebbe significato far perdere credibilità al torneo a livello internazionale". Così Angelo Binaghi, presidente Fitp e ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Radio Rai, ha parlato delle complesse trattative con la Lega Serie A per evitare la sovrapposizione con il derby Roma-Lazio, in programma ieri - domenica 17 maggio - allo Stadio Olimpico, a due passi dal Campo Centrale del Foro Italico, teatro della finalissima tra Sinner e Ruud. Gli Internazionali d'Italia, sottolinea Binaghi, sono "gestiti dall'Atp" mentre "i diritti televisivi non sono venduti da noi e decine e decine di paesi erano programmati per quell'ora. Quindi sarebbe stato un danno enorme per la credibilità del torneo e del Paese".