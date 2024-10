Medvedev ko con Sinner in un'ora, l'incredibile cifra guadagnata al minuto!

Il calcolo si fa davvero in un attimo. La partita di Medvedev contro Sinner dura 69', il gettone di presenza al ricchissimo torneo arabo è di un milione e mezzo di dollari. Il che significa che per ogni minuto in campo il russo ha intascato 21.739,13 dollari. Non poco. Considerando che l'organizzazione ha anche organizzato il viaggio a cinque stelle (se non sei) per tutti i partecipanti è facile intuire perché tutti i big del tennis mondiale abbiano detto sì al Six Kings Slam. E pazienza se la partita di Sinner non ha lasciato scampo al russo. La figura non proprio eccezionale vale - eccome - il ricco assegno incassato.