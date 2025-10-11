Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Medvedev a sorpresa: "Cosa darei per vincere un altro titolo Slam? Non sono sicuro di..."

Il russo piega De Minaur e stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Shanghai: a tenere banco però sono le dichiarazioni del moscovita in conferenza stampa
Medvedev a sorpresa: "Cosa darei per vincere un altro titolo Slam? Non sono sicuro di..."© Getty Images

SHANGHAI (CINA) - È Daniil Medvedev il quarto è ultimo qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista russo, numero 18 del mondo e 16esima testa di serie del tabellone cinese, ha piegato ai quarti - con un doppio 6-4 - l'australiano Alex De Minaur, ritrovando fiducia e condizione dei tempi migliori. "È stata una partita combattuta. Lui ha avuto molte opportunità, forse più di me. Sono riuscito a incidere maggiormente nei momenti decisivi e sono contento della mia prestazione. Ho servito bene e sono felicissimo di essere in semifinale a Shanghai", ha sottolineato il 29enne moscovita in conferenza stampa.

La carica di Medvedev: "Voglio chiudere in bellezza"

"Non vedo l'ora di giocare la prossima partita", ha dichiarato un ritrovato Medvedev. "Sia a me che ad Alex piace far giocare sempre un colpo in più all'avversario, quindi ci sono stati tanti scambi lunghi oggi. Sono orgoglioso del modo in cui hi lottato. Sono riuscito a correre, a recuperare bene in fase difensiva e a colpire vincenti quando ne avevo bisogno. È stata una stagione dura, ma ora mi sento benissimo. Voglio provare a concludere in bellezza. Non è ancora finita".

Medvedev sorprende tutti: "Cosa darei per vincere un altro titolo Slam? Non sono sicuro di..."

Il tennista russo, che affronterà oggi (sabato 11 ottobre) il francese Arthur Rinderknech per un posto in finale a Shanghai, ha poi sorpreso tutti i cronisti presenti in sala stampa: "Cosa darei per tornare a vincere uno Slam? Domanda difficile. Do già tutto e non sono sicuro di essere pronto a dare più di questo", ha spiegato Medvedev che, in carriera, ha vinto un titolo Major nel 2021 (Us Open, in finale contro Novak Djokovic battuto in tre set ndr). "Provo a dare il massimo, sempre. È stato un anno complicato, dove non ho giocato al meglio. Ora sto giocando un ottimo tennis, sono arrivati alcuni buoni segnali e voglio guardare solo al futuro", conclude il classe 1996.

