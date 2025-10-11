Medvedev a sorpresa: "Cosa darei per vincere un altro titolo Slam? Non sono sicuro di..."

SHANGHAI (CINA) - È Daniil Medvedev il quarto è ultimo qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista russo, numero 18 del mondo e 16esima testa di serie del tabellone cinese, ha piegato ai quarti - con un doppio 6-4 - l'australiano Alex De Minaur, ritrovando fiducia e condizione dei tempi migliori. "È stata una partita combattuta. Lui ha avuto molte opportunità, forse più di me. Sono riuscito a incidere maggiormente nei momenti decisivi e sono contento della mia prestazione. Ho servito bene e sono felicissimo di essere in semifinale a Shanghai", ha sottolineato il 29enne moscovita in conferenza stampa.