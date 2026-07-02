Superare Sinner e Alcaraz in vetta al ranking, tutti i calcoli di Medvedev diventano virali

Tra i giocatori approdati al terzo turno di Wimbledon c'è anche Daniil Medvedev , che dopo il netto successo all'esordio ai danni del croato Marin Cilic ha superato in quattro set lo spagnolo Daniel Merida. Intervenuto in conferenza stampa, il russo ha affrontato una serie di temi interessanti: uno di questi è stato il numero uno al mondo , che da quasi quattro anni è ormai saldamente nelle mani di uno tra Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner . Secondo Medvedev, anche lui in passato leader della classifica ATP, non è impossibile raggiungere la vetta: " Basta giocare molto bene ed essere davvero costanti: vale per tutti i giocatori , me compreso. Personalmente sono consapevole che se riesco a fare le cose per bene e a migliorare sotto alcuni punti di vista, evitando sconfitte come quella del Roland Garros e giocando bene come ho fatto a Roma, posso ottenere più punti".

Medvedev sul nuovo format dei Masters 1000

Daniil ha poi proseguito i suoi singolari calcoli: "Non so quanta distanza ci sia tra Sinner e Zverev: probabilmente a un certo punto erano molto lontani, ma dopo Parigi la situazione è cambiata. Ergo chiunque ha una possibilità: ciò che conta è essere continui e vincere tanti match. Per quanto mi riguarda, al momento sono davvero lontano da questi giocatori in termini di punti. Ma magari giocando meglio e ottenendo 2.000 punti con la vittoria a Wimbledon..." Infine, il russo ha espresso il suo pensiero anche sul nuovo format dei Masters 1000: "Probabilmente sono uno dei pochi tennisti a cui piacciono. Allo stesso tempo riconosco che potrebbero contribuire all'aumento degli infortuni essendo molto lunghi e affollati. Secondo me dovrebbero mettere in palio più punti in modo che diventino una priorità per i giocatori".