Medvedev sconfitto da Damm, lo sconsolato soliloquio: “Forse dovrei darmi al pickleball…”

Non tutte le sconfitte sono uguali: alcune fanno più male di altre. Per Daniil Medvedev , ad esempio, il 7-5 6-3 subito da Martin Damm all'esordio nell' ATP 250 di Winston-Salem è stato una batosta. Il russo aveva accettato una wild card per l'evento che si disputa nella Carolina del Nord per cercare di ritrovare fiducia e vittorie dopo una pessima tournée sul cemento nordamericano. Ha anche rinunciato a giocare il doppio misto agli Us Open , invece dopo le premature eliminazioni a Montreal e Cincinnati è stato protagonista di un'altra uscita di scena anticipata. Non che abbia perso contro un avversario qualunque, anzi Damm (figlio d'arte, suo padre Martin ha vinto lo US Open in doppio nel 2006) è un giovane statunitense di buone prospettive che sta vivendo un'ottima stagione e si è regalato il debutto in top 100. Da un giocatore dall'esperienza di Medvedev , però, ci si aspettava una prestazione diversa.

Lo sfogo di Medvedev in campo

Nel bel mezzo del match contro Damm, il tennista russo si è rivolto all'arbitro esprimendo tutta la sua delusione. "Forse dovrei iniziare una carriera nel pickleball. Non è troppo tardi" si è sfogato, peraltro in inglese e non nella sua lingua madre, ovvero il russo. "Dovrei giocare in doppio con Jack Sock. In questo momento qualsiasi sport sulla faccia della terra è meglio del tennis. Anche il curling" ha chiosato Medvedev, che dopo un ottimo inizio di stagione sta vivendo una crisi di risultati. Addirittura l'ultimo torneo in cui ha vinto più di due match è il Masters 1000 di Roma, andato in scena oltre tre mesi fa. Per cercare di invertire la rotta si è separato dal coach Thomas Johansson e ha iniziato una collaborazione con l'ex giocatore Andrey Golubev, che per il momento non sta tuttavia dando i suoi frutti. Chissà se in occasione degli Us Open - torneo che Daniil ha vinto nel 2021 - la situazione migliorerà.