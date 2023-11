Nitto ATP Finals, Sinner si qualifica in semifinale se... Tutti gli scenari

Qualificazione in semifinale: il regolamento

La classifica finale di ciascun gruppo è determinata dal primo dei seguenti criteri che consenta di determinare una gerarchia:

a) Maggior numero di vittorie

b) Maggior numero di partite giocate;

Esempio: un bilancio vittorie-sconfitte di 2-1 batte uno di 2-0; un bilancio di 1-2 batte uno di 1-0.

c) Risultato dello scontro diretto se solo due (2) giocatori sono in parità,

d) Se tre (3) giocatori hanno una vittoria a testa allora:,

?(i) Qualora uno di essi non abbia giocato tutte e tre le partite (3), viene automaticamente eliminato, e avanzerà alle semifinali il vincitore dello scontro diretto tra gli altri due. Se tutti e tre hanno lo stesso numero di partite, si considerano nell'ordine

?(ii) Miglior percentuale di set vinti; oppure

?(iii) Miglior percentuale di game vinti; oppure

?(iv) Posizione in classifica il lunedì dopo l'ultimo torneo stagionale nel calendario dell'ATP Tour.

Se applicando il punto (i), poi via via il punto (ii) o (iii) o (iv), emerge un giocatore meglio piazzato degli altri (primo posto) o uno peggio piazzato (terzo posto), e gli altri due rimangono in parità, allora la parità tra questi ultimi due sarà risolta dal risultato dello scontro diretto.



Esempio 1: un giocatore ha 3 vittorie e gli altri 3 hanno una vittoria. Dei 3 giocatori con una una vittoria, uno ha giocato solo due partite e gli altri due ne hanno disputate tre. Il giocatore che ha giocato due partite è eliminato, il vincitore dello scontro diretto fra gli altri due si qualifica per la semifinale come secondo del girone.



??Esempio 2: un giocatore ha 3 vittorie, gli altri 3 ne hanno una e tutti hanno giocato tre partite. Uno di questi tre ha un quoziente set migliore degli altri due. Questo giocatore passa in semifinale.



??Esempio 3: 3 giocatori hanno 2 vittorie e l'altro ha 0 vittorie. Il giocatore con 0 vittorie è eliminato. I 3 giocatori con 2 vittorie vengono ordinati attraverso il quoziente set. Questo evidenzia un primo, un secondo, un terzo classificato. Il giocatore con la percentuale più bassa di set vinti è eliminato. Il giocatore con la percentuale più alta di set vinti è il primo classificato.



??Esempio 4: 3 giocatori hanno 2 vittorie e l'altro ha 0 vittorie. Chi ha 0 vittorie è eliminato. Degli altri tre, uno ha un bilancio di set vinti-persi fi 5-2 (71,43%); gli altri due di 4-3 (57,14%). C'è un giocatore che emerge come primo, gli altri due sono ancora in parità, per cui chi ha vinto lo scontro diretto fra loro passa in semifinale come secondo.?



?Esempio 5: 3 giocatori hanno 2 vittorie e l'altro zero. Chi ha zero vittorie è eliminato. Gli altri tre hanno chiuso con questo bilancio nei set vinti-persi: due con un record di 5-3 (62,5%), l'altro con uno di 4-3 (57,14%). Quest'ultimo è eliminato, gli altri due passano in semifinale, il vincitore dello scontro diretto come primo.



??Esempio 6: 3 giocatori hanno 2 vittorie e l'altro zero. Chi ha zero vittorie è eliminato. Gli altri tre hanno giocato tutti tre partite e hanno tutti un bilancio set vinti-persi di 5-4 (55.56%). In questo caso bisogna passare al quoziente game. Questa la percentuale di game vinti persi: 44-40 (52.38%), 45-43 (51.14%) e 44-43 (50.57%). Si crea un ordine nel gruppo. Il giocatore con la percentuale più alta si qualifica come primo, il giocatore con la seconda miglior percentuale di game vinti passa come secondo, l'altro è terzo e viene eliminato.