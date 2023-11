Quando gioca Sinner? Il calendario alle Nitto Atp Finals di Torino

Ecco quando gioca Sinner

Il tennista azzurro sarà il primo tennista a scendere in campo al PalaAlpitour di Torino insieme al proprio avversario Stefanos Tsitsipas: l’incontro è previsto per domenica pomeriggio, non prima delle 14.30. Le altre due partite di Jannik Sinner sono in programma martedì 14 novembre e giovedì 16 novembre, con gli avversari ancora da definire: il calendario verrà stilato conseguentemente ai risultati della prima giornata delle Nitto Atp Finals.