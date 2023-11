Nitto ATP Finals, Sinner contro Rublev: come è andato l'allenamento

TORINO - In attesa di esordire alle Nitto Atp Finals Sinner si è diviso tra campo e tifosi. Prima l' allenamento insieme a Rublev , poi il "tennis in piazza" con Alcaraz davanti a centinaia di fan entusiasti, la giornata di Jannik è stata scandita tra fatica e divertimento.

L'allenamento di Sinner con Rublev

A 48 ore dall'esordio nelle Atp Finals di Torino Sinner è tornato ad allenarsi e ad "assaggiare" il terreno del Pala Alpitour. Sparring di giornata dell'azzurro è stato il russo Andrey Rublev, per una sessione complessiva di due ore. Il numero 4 e il numero 5 del mondo sono arrivati puntuali con i rispettivi team al seguito e hanno svolto la prima parte del loro lavoro sul campo del foyer dell'arena torinese: primi scambi, esercizi controllati, intensità ridotta ma grande concentrazione, che neanche i lavori di rifinitura in corso intorno a loro sono stati in grado di scalfire.