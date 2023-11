Bertolucci, che critiche ai look di Sinner e gli altri tennisti: "Tutti stilisti?"

TORINO - Le Finals di Torino hanno attirato sugli otto tennisti le attenzioni mediatiche. E anche fuori dal campo, il loro stile fa discutere. L’ex campione Paolo Bertolucci non perde occasione per criticare il look dei protagonisti che hanno postato una foto collettiva. Ogni atleta ha il proprio stilista che lo segue e lo indirizza nelle scelte, ma questa volta qualcuno sembra essersi vestito al buio.