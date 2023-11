Nitto ATP Finals, Sinner-Tsitsipas: allerta per il greco, si ferma ancora

L’allerta per Tsitsipas non è passata. Il greco anche oggi ha concluso in anticipo l’allenamento in campo a Torino: con lui c’era Alcaraz . Lo aveva fatto anche ieri, a scopo precauzionale, per gestire il problema al gomito destro che continua a tormentarlo. Proprio alla Finals a Torino nel 2021 Tsitsipas fu costretto al ritiro per operarsi. I problemi però non sembrano essere passati del tutto. Il numero sei al mondo che domani alle 14:30 debutterà con Sinner, in questi giorni sembra volersi gestire. Gli allenamenti durano di meno e lui non forza. Anche sui social i suoi fan sono preoccupati. Se dovesse ritirarsi sarebbe rimpiazzato da Hurckacz, numero nove al mondo.

Tsitsipas, cosa è successo durante l'allenamento

Tsitsipas e Alcaraz stavano facendo un set di allenamento. Il greco ha provato a battere, ma per due volte ha lanciato la pallina in alto e poi si è fermato: non ce l'ha fatta a proseguire e ha alzato bandiera bianca. L’ allenamento è finito lì, con Alcaraz che è andato a consolare Tsitsipas e poi ha continuato ad allenarsi da solo, con il suo staff.

Tsitsipas non ne parla

Tsitsipas durante la serata di gala di presentazione del torneo, non ha mai parlato dei suoi problemi fisici: "Per la terza volta riesco a partecipare alle ATP Finals qui - ha detto il greco -. Per me è un’opportunità per misurarmi con i migliori; ciascuno di noi ha guadagnato sul campo il diritto di essere qui. Auguro agli altri partecipanti di fare un ottimo torneo, per quanto mi riguarda spero di giocare il mio tennis ad un livello alto; spero che possiamo tutti avere una bellissima settimana in grado di regalarci tanti bei ricordi. E’ anche un torneo che ci consente di fare esperienze che non ci capita di fare tutti i giorni sul circuito. Spero di portarmi dietro un grande ricordo di questo evento che chiude la stagione 2023”.