Nitto ATP Finals, Tsitsipas sfida Sinner: la sorpresa della compagna Paula Badosa

TORINO - Giorni difficili per il greco Stefano Tsitsipas , oggi campo per l’esordio nella Nitto Atp Finals di Torino. Il tennista è alle prese con un problema al gomito che in queste ultime ore lo sta tormentando, tanto da mettere in dubbio la sua presenza in campo contro Jannik Sinner. Ma tra un allenamento e l’altro, al rientro all'hotel Principi di Piemonte - dove alloggiano tutti i giocatori qualificati - il greco ha avuto una piacevole sorpresa.

La sorpresa di Paula

La sua attuale compagna, la tennista Paula Badosa, convocata con la squadra spagnola per la Billie Jean King Cup, non essendo stata scelta per scendere in campo, ha deciso di raggiungere il proprio fidanzato per supportarlo in questo periodo piuttosto delicato. Così, al rientro dagli allenamenti, Tsitsipas si è trovato faccia a faccia con Paula Badosa che in questo periodo sta vivendo lo stesso problema fisico del proprio fidanzato.