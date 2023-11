Cecilia Rodriguez sconvolta stupisce anche i fan: "Ho un nuovo fidanzato"

S'è goduta Sinner dal vivo, s'è gustata la vittoria di Jannik al Pala Alpitour contro Tsitsipas nell'esordio alle Nitto Atp Finals: per Cecilia Rodriguez è stata una domenica da incorniciare. Non trovava i biglietti, ci ha pensato l'amico Fabio Fognini a dare a lei e al suo "nuovo fidanzato" i posti per la partita. No, nessun allarme, la relazione con Ignazio Moser prosegue, ma un cambiamento radicale ha "sconvolto" la coppia.