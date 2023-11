Nitto ATP Finals, Sinner trionfa anche negli ascolti

Le Atp Finals hanno fatto registrare ascolti record su Sky. Il match d'esordio tra l'azzurro Sinner e il greco Tsitsipas, che si è concluso con la vittoria dell'altoatesino per due set a zero, ha ottenuto il miglior ascolto per un march delle Finals, con 543 mila spettatori medi, 1 milione 39 mila spettatori unici e il 4,1% di share.