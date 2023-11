Sinner-Djokovic, quanto vale la sfida: il patrimonio del serbo è già da record

La seconda giornata delle Nitto ATP Finals a Torino propone già una delle sfide più affascinanti, quella tra Sinner e Djokovic . Il tennista italiano, che anche a detta del serbo sta giocando il suo miglior tennis in questo momento, avrà dalla sua la spinta del pubblico, che già al debutto vincente con Tsitsipas si è fatto sentire parecchio. Il Pala Alpitour sarà esaurito anche stasera per il big match delle 21. Il serbo invece ha dalla sua i numeri e con la vittoria su Rune si è assicurato un altro record: ha chiuso aritmeticamente il 2023 da numero uno nel ranking Atp. È l'ottava volta per Nole, nessuno c'era riuscito prima.

Quanto vale la sfida Sinner-Djokovic

Con la vittoria al debutto Sinner e Djokovic hanno messo già in tasca 365 mila euro a testa: tanto vale una vittoria nel girone. Altrettanti sono in palio stasera per chi si aggiudicherà la sfida. Superare lo scoglio più grande poi aumenterebbe le possibilità di portarsi a casa il bottino grosso: più o meno 4.5 milioni di euro (4.801,500 dollari), cioè il premio per chi riesce a vincere il torneo da imbattuto. Se Sinner non ha mai vinto il torneo, Djokovic si è portato a casa il trofeo già sei volte, primato condiviso con Federer. In caso di vittoria certificherebbe un altro record. L'anno scorso ha trionfato da imbattuto, ora proverà a ripetersi. Chi vince stasera sarebbe certo della qualificazione alle semifinali. Il serbo numero uno al mondo ha una bacheca zeppa di trofei, in tutto 97 titoli con un bilancio di 1082 vittorie e 211 sconfitte. Tra i tanti record ottenuti, c'è anche quello dei soldi guadagnati con i tornei: 176 milioni in carriera, che fanno di lui il tennista ad aver guadagnato di più in assoluto.