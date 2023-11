Medvedev e la frase sul calo di Alcaraz: "Ecco cosa ho visto"

Medvedev sul calo di Alcaraz

"In questo momento, per qualche motivo, la sensazione è che Alcaraz giochi più lentamente di prima e non abbia la stessa fiducia che ha avuto nel resto della stagione . Questo può succedere a chiunque, anche a Novak, quando era più giovane ha vissuto momenti simili . È stato molto sorprendente vedere come i tiri di Sascha siano stati più veloci dei suoi nel secondo set. La domanda è quando tornerà al suo miglior livello", ha aggiunto Medvedev che affronterà Alcaraz nell'ultima giornata del Gruppo Rosso.