Tsitsipas si ritira contro Rune: cosa succede ora alle Atp Finals, gli scenari

Tsitsipas si ritira, cosa succede ora?

Il ritiro di Tsitsipas regala un grande vantaggio a Rune, che guadagna la vittoria per due set a zero e potrà risparmiare energie in vista dell'ultimo match del Gruppo Verde, che lo vedrà opposto a Jannik Sinner. Una sfida probabilmente decisiva per il girone. Tsitsipas avrebbe dovuto disputare l'ultima gara con Djokovic. Al suo posto dovrebbe giocare Hubertr Hurkacz, come prima riserva, ripetendo ciò che fece Sinner nel 2021 quando sostituì l'infortunato Berrettini. Il polacco nel frattempo affronterà Taylor Fritz alle 15:20, in un match d'esibizione.