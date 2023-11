Sinner e la mentalità alla... Conte: "Così diventerà il numero uno"

Antonio Conte non si è voluto perdere le Nitto Atp Finals di Torino. Per un appassionato di tennis come lui, un torneo di questo calibro, per di più proprio nella “sua” città, è qualcosa di speciale. “Sono contento che Torino ospiti questa manifestazione - ha detto l'ex tecnico della Juve ai microfoni di SuperTennis - Nelle scorse edizioni non sono potuto venire, ma quest’anno lo faccio davvero volentieri”.