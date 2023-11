Nitto ATP Finals, Tsitsipas chiede scusa ai tifosi: "Il dolore è grande"

Dopo il ritiro all'inizio del match contro Rune, Stefanos Tsitsipas si scusa con tutti i tifosi: "Ho svolto numerose visite negli scorsi giorni e i dottori mi avevano dato il semaforo verde per giocare. Sono sceso in campo e ho fatto quello che potevo ma non è andata bene”, ha dichiarato il tennista greco, che ha abbandonato le Nitto Atp Finals. "Odio ritirarmi. Ma il dolore influisce sui miei movimenti e il tennis non è le freccette. Il dolore è molto grande - ha ribadito - ho preso anti-infiammatori ma era troppo. Durante il riscaldamento avevo sentito male e ho capito subito che non avrei potuto finire il match”.