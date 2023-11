Djokovic prende in giro il pubblico: dirige i fischi durante la sfida con Sinner a Torino

Nole Djokovic se ne inventa un'altra delle sue. Siamo nel terzo e decisivo set di una partita tiratissima valevole per la seconda giornata delle Finals. Siamo sul 5-5 e Djokovic è in risposta sulla battuta dell'azzurro. Su di lui piovono fischi perché il pubblico italiano è tutto con Jannik. Nole, che in queste situazioni da "uno contro tutti" si esalta, provoca la reazione ancora più calda del pubblico e, dopo aver perso il game contro l'avversario si mette a dirigere i fischi del pubblico di Torino come fosse un direttore d'orchestra durante il cambio campo. La divertente scena, ripresa dalle telecamere, diventa un pretesto per alzare ulteriormente la temperatura del PalaAlpitour.