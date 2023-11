Sinner, punto pazzesco "alla Djokovic": pubblico in delirio alle Atp Finals

Show alle Nitto Atp Finals . Il pubblico del Pala Alpitour di Torino è andato in delirio per la sfida tra Sinner e Djokovic , con il trionfo che ha consacrato l'azzurro. Un match intenso e ricco di colpi spettacolari , ma uno in particolare ha attratto l'attenzione dei tifosi.

Sinner, la risposta incredibile contro Djokovic

Sinner, sempre più vicino alle semifinali, è riuscito a rispondere perfettamente ai colpi del numero 1 del mondo (attaccato duramente da Panatta). In particolare nel terzo set l'azzurro ha conquistato un break con una risposta clamorosa: dritto molto angolato sul servizio di Djokovic, che non ha potuto far nulla se non concedere il punto al rivale. Un colpo incredibile, ironicamente "alla Djokovic", che ha mandato in estasi il pubblico di Torino.