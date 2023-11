Sinner re del mondo: "L'argine è rotto". Ma gli inglesi non si scaldano

La Francia: “Magnifico”

In Francia L’Equipe lo celebra così: “Un Sinner magistrale”. All’interno del pezzo sottolinea la solidità mentale di Jannik e aggiunge quale è stata la chiave per battere il numero uno del mondo: “Stavolta ha saputo variare il suo gioco e questo ha sorpreso Djokovic”. Le Parisien lo definisce “magnifico” e la sua vittoria arriva al termine di un match “pazzesco”.

La Spagna applaude: "Partidazo"

In Spagna, la patria dell’altro giovane campione Alcaraz, battono le mani: “Sinner fa sognare Torino e inguaia Djokovic”, scrive As. Che aggiunge che Jannik ha fatto “l’impensabile”. Marca pone l’accento sulla stanchezza di Djokovic: “I 14 anni di differenza si sono fatti sentire nel finale”. Per quanto riguarda il tennista italiano, viene sottolineato il suo servizio e la sua capacità di resistere alle pressioni. Mundo Deportivo pone l’accento sulla partita: “Un match sublime, un partidazo”. Sublime anche la prestazione di Sinner. “L’argine è stato rotto”, scrive poi con riferimento alla prima vittoria contro il serbo. El Pais titola: “La danza di Sinner compromette Djokovic”. Menzione d’onore per il “tifo da stadio di Torino”. Poi anche qui si parla di “muro abbattuto” e di qualcosa che può cambiare il futuro immediato del tennis, un possibile passaggio di testimone. “A Sinner serviva una vittoria così per dimostrare (e dimostrarsi) di poter lasciare il segno […] una vittoria poetica”. Sport parte subito con l’arma vincente: “Sinner e il Pala Alpitour mettono fine alla resistenza di Djokovic”. L’italiano “ha fin da subito imposto il suo ritmo frenetico […] Non ha mai vacillato e ha saputo superare i momenti peggiori della partita”.