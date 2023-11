Musetti e la vittoria di Sinner: "Sarei un bugiardo se dicessi..."

TORINO - "È come se tutti gli italiani avessero giocato la partita di Jannik, c'è stato un grande tifo sugli spalti che lo ha aiutato nei momenti di difficoltà a tirare fuori il meglio di sè. Sarei un bugiardo se non dicessi che non avrei voluto essere lì al suo posto, spero in futuro di poter giocare partite del genere". Lo ha detto Lorenzo Musetti, intervenendo al Fan Village del Pala Alpitour durante un evento organizzato nello stand di Intesa Sanpaolo. "Jannik sa benissimo - ha aggiunto - che ha tutta la nostra stima e tutto il nostro tifo, lo aspettiamo a Malaga magari come vincente delle Finals e speriamo di poter chiudere insieme la stagione con il botto. L'obiettivo è di portare a casa la Coppa Davis in un futuro molto vicino".