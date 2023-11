Diretta Alcaraz-Rublev: segui la sfida delle Nitto ATP Finals LIVE

TORINO - Quarta giornata delle Nitto Atp Finals di Torino pronta a regalare ancora emozioni intense dopo la bellissima vittoria di Jannik Sinner contro il numero uno al mondo Djokovic . La prima sfida nel singolo di giornata sarà infatti quella tra Carlos Alcaraz e Andrej Rublev che per la prima volta si troveranno uno di fronte all'altro in un circuito Atp. Segui la sfida in diretta...

14:30

Alcaraz-Rublev, pochi minuti al via

Pochi minuti alla sfida al Pala Alpitour: i giocatori entrano in campo davanti a un pubblico già in fermento.

14:15

Alcaraz, contro Rublev per un obiettivo importante

Il numero due al mondo è alla ricerca del suo primo successo in carriera nelle Finals. Sarà quella contro Rublev una sfida decisiva per entrambi per non salutare subito il torneo di Torino.

14:00

Alcaraz-Rublev, i precedenti

Lo spagnolo e il russo non si sono mai scontrati ufficilamente in un circuito Atp, sarà quindi una prima volta per entrambi.

13:45

Alcaraz-Rublev, dove vedere la gara

La sfida tra Alcaraz e Rublev sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La gara sarà disponibile anche in diretta streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

13:30

Alcaraz-Rublev, sfida da dentro o fuori

Scontro decisivo tra lo spagnolo e il russo entrambi sconfitti, da Zverev e Medvedev, nella gara d'esordio. Sfida quindi da dentro o fuori per le due teste di serie che scenderanno in campo alle 14.30.

Pala Alpitour, Torino