L'Italia crede in Sinner: oltre il 60% degli appassionati punta su Jannik per il trionfo a Torino

Jannik Sinner può vincere le ATP Finals? In Italia dicono di sì. Che la marea di appassionati di tennis stia con il fenomeno azzurro si è già visto nei primi due incontri di queste ATP Finals. La vittoria su Djokovic è stata accompagnata dal boato e dai cori dei 15mila al Pala Alpitour, senza far mancare nemmeno un secondo il supporto al proprio beniamino. Non si tratta però solo di tifo.