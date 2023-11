Rublev perde la testa contro Alcaraz: sangue nel match alle Nitto Atp Finals

Andrej Rublev non è nuovo a gesti d'ira ma stavolta contro Alcaraz si è superato. Nel corso del match delle Nitto Atp Finals, al russo sono saltati i nervi e prima ha rotto la racchetta a terra, poi si è lasciato andare a una serie di gesti violenti contro se stesso. Il numero cinque al mondo non ha solo perso il primo game del secondo set (e poi in seguito anche il match) ma anche la testa, sbattendosi violentemente la racchetta addosso e ferendosi fino a farsi uscire sangue dal ginocchio. Un gesto che ha reso poi necessario l'intervento dei medici.