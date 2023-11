Capello, che rivelazione a Sinner: la risposta è incredibile

Sinner a Capello: "Sei come mia madre"

Nella "pancia" del Pala Alpitour Capello e Sinner si sono incrociati. Stretta di mano tra grandi del proprio sport, calcio e tennis, un autografo di Jannik su una pallina e poi un rapido scambio di battute: "Non riesco a vederti perché soffro per te", l'ammissione di Don Fabio che ha suscitato una risata a Jannik. Che ha risposto: "Sei come mia mamma".