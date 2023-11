Diretta Medvedev-Zverev: segui la sfida delle Nitto ATP Finals LIVE

TORINO - In serata va in scena a seconda partita del gruppo B delle NItto ATP Finals, la sfida mette di fronte i due tennisti che hanno vinto la partita d’esordio al PalaAlpitour di Torino. Segui la diretta

20:55

Medvedev-Zverev, quinto confronto alle Finals

Tutto pronto al PalaAlpitour di Torino per la sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev: i due tennisti si affrontano per la quinta volta alle Nitto ATP Finals. I due atleti hanno già iniziato il riscaldamento in palestra in attesa di fare l'ingresso in campo

20:50

Sinner si promuove: "Una prestazione da 10"

Jannik Sinner torna sulla vittoria contro Novak Djokovic: “Il voto da dare è dieci - afferma in esclusiva a Sky Sport - fuori dal campo, quando mi confronto con il mio team, dall’altra parte devo la perfezione: la partita è stata lunga, combattuta, è stata una sfida molto bella. Questa partita era una delle partite più importanti dell’anno: mi fa capire dove sono, dove sono migliorato. A Wimbledon avevo perso per tre set a zero. La chiave è stata quella di essere più imprevedibile. Quando giochi contro certi tipi di giocatori come Alcaraz e Djokovic che sono molto solidi dal fondo devi provare qualcosa in più. Ieri sono andato oltre, ho spinto molto: nel primo tie break ho sbagliato a servire, sono piccoli dettagli, ma sono quelli che fanno la differenza. Ieri Djokovic non mi ha lasciato niente. Qui sembra di giocare sull’erba, ma su questa superficie riesci a muoverti meglio: il primo che spinge, va a fare il punto”.

20:40

Sinner, domani sera in campo con Rune

Jannik Sinner domani sera - alle 21:00 - scenderà in campo per la terza sfida delle Nitto ATP Finals di Torino. Il tennista azzurro punta a conquistare la semifinale del torneo: nessun italiano prima di lui è riuscito in tale impresa

20:30

Alcaraz batte Rublev in due set

Nel pomeriggio lo spagnolo Alcaraz - dopo aver perso all’esordio -ha battuto il russo Rublev in due set con il punteggio di 7-5, 6-2. Alcaraz e Rublev sono nello stesso raggruppamento (rosso) di Medvedev e Zverev.

20:20

Medvedev-Zverev, nel mirino la semifinale

Il russo Medvedev si assicurerebbe l’accesso in semifinale vincendo in due set la sfida contro Zverev. Al tedesco basterebbe un successo - anche in tre set - per entrare tra i primi quattro delle Nitto ATP Finals.

20:10

Sinner, bagno di folla al PalaAlpitour

Il giorno dopo la storica vittoria contro Novak Djokovic, Jannik Sinner è tornato al palazzetto per allenarsi. Il tennista è stato accolto da un applauso e dall'entusiasmo dei fans che poi si sono accomodati a bordo campo per seguire l’allenamento dell’azzurro.

20:00

Medvedev-Zverev, il bilancio nei confronti diretti

Fin qui 17 confornti diretti tra Medvedev e Zverev. Il tedesco ha vinto i primi quattro match consecutivi, ma da quel momento in avanti il trend è cambiato radicalmente. Il computo complessivo è di 10 successi per il russo Medvedev e 7 vittorie per il tennista tedesco Alexander Zverev

Torino, PalaAlpitour