Diretta Sinner in semifinale: avversario, giorno, orario e dove vedere in tv le ATP Finals

Non aveva bisogno della vittoria contro Rune per staccare il pass per le semifinali delle Nitto ATP Finals: Jannik Sinner quella qualificazione l'aveva già centrata oggi pomeriggio dopo che Hurkacz aveva strappato un set a Nole Djokovic . Il successo contro il danese di stasera però ha un'importanza cruciale perché permetterà a Sinner di ritrovarsi nelle semifinali delle Finals (primo italiano ad arrivarci) addirittura da primo del girone con tre vittorie su tre incontri. Ad esultare insieme all'altoatesino e al pubblico del PalaAlpitour è stato anche Djokovic che ha scavalcato in extremis Rune e si ritrova anche lui sul treno della semifinale (da secondo classificato alle spalle di Jannik).

Quando giocherà la semifinale alle Nitto Atp Finals Jannik Sinner?

Le semifinali delle Finals si giocheranno a Torino entrambe sabato 18 novembre, una nella sessione pomeridiana e una in quella serale. Il programma verrà definito una volta che si concluderà anche l'altro girone in programma venerdì.

Dove vedere in tv Sinner in semifinale

La semifinale di Jannik Sinner sarà trasmessa su Sky Sport (e in streaming su Now) e su Rai 2 (oppure online su Raiplay). Sarà possibile seguire il match dell'azzurro anche sul nostro sito Corriere dello Sport.it in diretta testuale.

L'avversario di Sinner in semifinale

Per conoscere il nome dell'avversario che sfiderà Sinner nelle semifinali delle Nitto ATP Finals dovremo aspettare domani quando si concluderà l'altro girone (il rosso) che vede impegnati Medvedev (già qualificato ma non si sa ancora se da primo o da secondo), Alcaraz, Rublev e Zverev. Le sfide tra Alcaraz e Medvedev delle 14.30 e quella serale tra Rublev e Zverev delineeranno le due semifinali in programma sabato 18 novembre,