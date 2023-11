Il coach di Sinner e la frase urlata su Medvedev durante la semifinale alle Finals

Jannik Sinner in campo contro Medvedev per fare la storia. Dopo le ultime due finali dei tornei di Pechino e Vienna, l'azzurro ha incontrato il russo in semifinale delle Nitto Atp Finals a Torino. Nel corso del secondo set, quando Jannik stava arrancando sulla risposta al servizio, è intervenuto in prima persona uno dei suoi coach, Simone Vagnozzi, per consigliarlo di stare un passo indietro in campo. Un consiglio in tono acceso che ha aiutato il beniamino di casa a ribaltare la situazione a suo favore.